Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin Antalya Kampı Tamamlandı

Göztepe'nin Antalya Kampı Tamamlandı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı sona erdi.

Göztepe'nin Antalya Kampı Tamamlandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı sona erdi.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, sarı-kırmızılı ekibin son çalışmasını, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Antalyaspor ile yapacağı ilk maçın ardından İzmir'e dönecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Antalya, Spor
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