Göztepe'nin Antalya Kampı Tamamlandı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı sona erdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya
kampı sona erdi.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, sarı-kırmızılı ekibin son çalışmasını, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda yarın Antalyaspor
ile yapacağı ilk maçın ardından İzmir
'e dönecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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