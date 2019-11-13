Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin fikstürü zorlu
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Göztepe'nin fikstürü zorlu

7 saat önce

SÜPER Lig'de milli maç arasına 13 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 11'inci sırada giren Göztepe, devrenin kalan maçlarında terleyecek.

Göztepe'nin fikstürü zorlu, System.String[]

SÜPER Lig'de milli maç arasına 13 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 11'inci sırada giren Göztepe, devrenin kalan maçlarında terleyecek. Devre arasına kadar kalan 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak Göz-Göz, haftaya sezon başından beri zirve yarışını bırakmayan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduktan sonra düşme hattındaki MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor deplasmanlarına çıkacak. Kalan haftalarda iç sahada da zorlu rakipleri olan sarı-kırmızılı ekip, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda devreye kadar kalan 2 maçını Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacak. Göz-Göz, korkulu rüya görmemek için bu zorlu periyotta maksimum puanı toplamaya çalışacak. Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18 sezonunda yarım devrede 30 puan alan Göztepe, ikinci yarıyı rahat geçirmişti. Geçen sezon ilk yarıda 22 puan toplayabilen Göz-Göz, ikinci yarıda kabus görerek küme düşmekten son hafta son dakikalarda penaltı golüyle kurtuldu.


Aytemiz Alanyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
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