Göztepe'nin kolu kanadı kırıldı - Son Dakika

Göztepe'nin kolu kanadı kırıldı

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe, kalan 4 maç öncesi hücumda en etkili silahlarını kaybetti.

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe, kalan 4 maç öncesi hücumda en etkili silahlarını kaybetti. Sarı-kırmızılılarda attığı 7 golle takımın en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler'in Fenerbahçe deplasmanının ilk yarısında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sol diz ön çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olacak tecrübeli kanat oyuncusu, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Huesca takımından kiralanıp sözleşmesi bitecek olan, Süper Lig'den birçok talibi bulunan Serdar'ın bonservisini almak isteyen Göztepe, ağır sakatlıkla şok yaşadı.

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"HALİL'İN OYNAMASI ZOR"

İzmir temsilcisinde önceki hafta Alanyaspor maçı sonrası sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildiği açıklanan takımın diğer skorer oyuncusu Halil Akbunar da Fenerbahçe önünde forma giymedi. Bu sezon attığı 5 golle hem altyapıdan çıkıp 2012'den bu yana formasını giydiği Göztepe'nin en skorer isimlerinden olan hem de transferde yıldızı parlayan Halil'in kalan 4 maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi.

"JEROME VE DENİZ KADAH'IN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR"

Sarı-kırmızılılarda forvet hattında bu sezon beklentinin altında kalan Jerome ile Deniz Kadah'ın diz sakatlıkları da sürüyor. Altınordu'ya sezon sonuna kadar kiralık verilen Batuhan ise fibula kemiğinde meydana gelen parçalı kırık yüzünden dün ameliyat olmuştu.

Ligde 38 puanla 8'inci sırada kalan İzmir ekibi, etkili silahlarından yoksun olarak çarşamba günü düşme hattında son sıradaki Ankaragücü, cumartesi günü de Gençlerbirliği'ni üst üste konuk edecek.

TARAFTAR BÖLÜNDÜ

Göztepe'de sezonun 10'uncu haftasında göreve gelen teknik direktör İlhan Palut'un son haftalardaki kötü gidişin ardından verdiği istifa kararının yönetimden dönmesi taraftarı böldü. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 43 yaşındaki genç teknik adamla yola devam edilmesi kararının doğru olduğunu savunup art arda alınan başarısız sonuçların takımın isteksiz futbolu nedeniyle olduğunu belirtti. Taraftarlar sezon sonu kadroda kapsamlı bir revizyon istedi. Bazı taraftarlar ise Palut'un Süper Lig için tecrübesiz olduğunu belirterek teknik heyet ve futbolcu seçimleri nedeniyle yönetimi eleştirdi. Ligde kalan 4 maç hem 2 yıl daha sözleşmesi bulunan İlhan Palut hem de takımda bekleneni veremeyen futbolcular için belirleyici olacak.


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:14 Kaynak: DHA

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