Göztepe, Rizespor maçına hazır!
56 dakika önce
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Cameron Jerome'un bir süre takımla çalıştığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre yer almadı.
Bu antrenmanla İzmir'deki hazırlıklarını tamamlayan Göztepeli futbolcular, yarın sabah Rize'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:20
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