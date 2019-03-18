Son Dakika Haberleri: Göztepe'ye Rakip Tesellisi

Göztepe'ye Rakip Tesellisi

2 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a tek golle boyun eğip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe, alt sıralardaki rakiplerinin aldığı sonuçlarla moral buldu.

Göztepe'ye Rakip Tesellisi, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a tek golle boyun eğip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe, alt sıralardaki rakiplerinin aldığı sonuçlarla moral buldu. Lige tutunma yolunda kalan 8 maçta özellikle Bursaspor ve Ankaragücü ile amansız bir yarışa girecek sarı-kırmızılılar, iki takımın da yenilmesiyle rahatladı. Sıralamada 31 puanla 14. basamakta yer alan Ankaragücü, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-1 yenik ayrılırken, 28 puanlı 15. Bursaspor ise evinde 2-0 öne geçtiği maçta şampiyonluk adayı Galatasaray'a 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Hem Ankaragücü hem de Bursaspor'un mağlup olmasıyla puan farkını koruyan Göztepe psikolojik olarak çok rahatladı. 

Puan farkının açılmaması nedeniyle milli araya ümitli giren Göztepe, rakiplerine göre fikstür avantajını da elde etti. Önündeki 8 maçın 5'ini Bornova Stadı'nda oynayacak olan İzmir ekibi sadece 3 dış saha maçına çıkacak. Bursaspor ise tam tersi 3 karşılaşmayı evinde oynayıp 5 sınavını gurbette verecek. Ankaragücü ise rakiplerini 4 maçta evinde ağırlayıp, 4 deplasmana çıkacak. Milli arada 3 gün izin yapacak Göztepe, çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanıp Akhisarspor maçının hazırlaklarına başlayacak. Arayı boş geçirmek istemeyen Göz-Göz, bir de hazırlık karşılaşması oynayacak. Göztepe'nin özel maçı Altınordu ile yapması bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu! Galatasaray ve Beşiktaş, Douglas'ın Peşinde Lens'e Bugün Ödeme Yapılmazsa Serbest Kalacak Lucescu, Nevzat Demir Tesisleri'nde Güneş ile Görüşmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'ye Rakip Tesellisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]