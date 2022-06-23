Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor

23.06.2022 11:58

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1.025,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.683 lira, Cumhuriyet altını da 6.872 liradan alıcısıyla buluşuyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,3 artışla 1.024,8 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1.025,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.683 lira, Cumhuriyet altını da 6.872 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,2 artışla 1.837,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.837,2 dolardan işlem görüyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI SONRASI PİYASADA KARIŞIK SEYİR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi. Powell'ın ABD Kongresi'nde bugün devam edeceği sunumu ve sonrasında vereceği mesajların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydetti. Dün, ABD Senato'sunda para politikası raporunu paylaşan Powell, bankanın temmuz sonrası için politikalarının gelecek makroekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya kararlaştırılacağını dile getirdi. Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." yanıtını verdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını ifade ederek, tahvil ve döviz piyasasının seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 1.870 doların direnç olarak takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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