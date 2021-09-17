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Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci

17.09.2021 14:23
Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza'da örgütlü bulunan Toleyis, Tek Gıda İş ve Tez Koop İş sendikaları arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza'da örgütlü bulunan Toleyis, Tek Gıda İş ve Tez Koop İş sendikaları arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Yaklaşık 600 işçiyi kapsayan sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle imzalandı. Başkan Soyer, "Daha çok çalışarak, işimizi daha iyi yaparak daha güzel bir Türkiye'yi birlikte oluşturacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza'da örgütlü bulunan Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri (Toleyis) Sendikası, Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri (Tek Gıda İş) Sendikası ve Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Yaklaşık 600 personeli kapsayan sözleşme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Tezkoop-İş Sendikası Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, Türk-İş 3.Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, sendika temsilcileri ve işçilerin de yer aldığı Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki törende imzalandı.

"Barış, huzur varsa emeğin üretimi çok daha güzel oluyor"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, verimli çalışmada iş yerindeki barışın ve huzurun önemine değinerek, "Bugün heyecan verici, güzel bir gün. Hepimiz biliyoruz ki; eğer iş yerinde barış varsa, huzur varsa, emeğin üretimi çok daha güzel oluyor. İnsanlar evlerine ekmek götürürken çok daha mutlu oluyorlar. Biz bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilerek, emeğin hakkını teslim etmek için elimizden ne geliyorsa, gücümüz ne kadarına yetiyorsa yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Mesele sadece ekmek paranızı kazanmaktan ibaret değil"

Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Bu toprakların üzerinde yaşayan insanların çok daha yüksek bir yaşam kalitesine, çok daha iyi bir hayata layık olduklarını biliyoruz. Bunu değiştirmeye muktedir olduğumuzu da biliyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Türkiye daha güzel günler görecek. Hepimiz çok daha güzel günlerde el ele, omuz omuza yaşamaya devam edeceğiz; ama bu değişimin öncüsü yine emekçiler olacak. Aldığınız ücretin sadece yaptığınız işle ilgili olmadığını bilmenizi isteriz; ayrıca bu memlekete karşı işinizi iyi yapmak gibi bir sorumluluğunuz var. Mesele sadece ekmek paranızı kazanmaktan ibaret değil. Eğer yaptığınız işi iyi yaparsanız işte o zaman bu memleketin gelişmesinin önündeki engelleri de kaldırmış olursunuz. Hep beraber daha güzel bir Türkiye'yi kuracağız. Daha çok çalışarak, işimizi daha iyi yaparak daha güzel bir Türkiye'yi birlikte oluşturacağız."

Kafeterya, restoran, büfe, kantin, Kent Ekmek, İzmir Su ve Badem Su, Halkın Bakkalı gibi yerlerde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, maaşlara yüzde 29 ile 33 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi töreni sonrası sendika temsilcileri ve işçiler davul zurna eşliğinde halay çekti. - İZMİR

Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci
Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci
Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci
Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Grand Plaza, Tek Gıda, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Grand Plaza'da toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
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