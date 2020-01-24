Grandi Voci Uluslararası Şan Yarışması ilk kez İstanbul'da - Son Dakika
Son Dakika Magazin Grandi Voci Uluslararası Şan Yarışması ilk kez İstanbul'da - Son Dakika Magazin

Grandi Voci Uluslararası Şan Yarışması ilk kez İstanbul'da

6 saat önce

20. yüzyılın en önemli mezzo sopranolarından biri kabul edilen Amerikalı sanatçı Grace Bumbry önderliğinde de 25-28 Ocak'ta opera sanatçıları için bir masterclass düzenlenecek.

Grandi Voci Uluslararası Şan Yarışması ilk kez İstanbul'da, System.String[]

20. yüzyılın en önemli mezzo sopranolarından biri kabul edilen Amerikalı sanatçı Grace Bumbry önderliğinde de 25-28 Ocak'ta opera sanatçıları için bir masterclass düzenlenecek. Sanatçının masterclass süresince çalıştırdığı opera sanatçıları, 28 Ocak Salı günü the Seed'de, Grace Bumbry yöneticiliğinde bir konser verecek.


2008'de, Salzburg Oper im Berg Festivali, Opernfestspiele Schloss Amerang ve Danimarka'daki Skive Opera Festivali'nin kurucusu bas Ingo Kolonerics tarafından başlatılan Grandi Voci Şan Yarışması'nın jürisi, Ingo Kolonerics, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Pavarotti ile de çalışmış İtalyan şef Stefano Seghedoni, 2012'de Metropolitan operasında çalışmış İtalyan Şef Patrick Murray, Marco Jezzi Bernardi (BJM Management) ve dünyaca ünlü opera sanatçısı soprano Grace Bumbry'den oluşuyor.


Yaş sınırı olmaksızın tüm milletlerden opera sanatçılarına açık yarışmaya bu yıl 120'den fazla kişi başvurdu.


Yarışmanın birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülüyse 10 bin TL olarak belirlendi. Yarışmanın birinci ve ikincisi aynı zamanda Salzburg Aula'da Oper im Berg Festival, Salzburg'un opera ve konser etkinlerinde yer alma şansı kazanacak.

Salzburg, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:41 
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