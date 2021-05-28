Gratis Resim Yarışması'nda kazananlar belli oldu - Son Dakika

Gratis'in 12 yıldır geleneksel hale gelen "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nın bu yılki kazananları Aleyna Okuyucu, Ulaş Susup, İlayda Naz Alımlı oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana Gratis'in Türkiye çapında çocukların hayal güçlerini geliştirerek sanat ve resim sevgisi aşılamak amacı ile düzenlediği ve gelenekselleşen "Çocuklar Arası Resim Yarışması" sonuçlandı. ADEL ve Johnson's sponsorluğunda bu yıl da online olarak düzenlenen resim yarışmasında, son bir yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile evde ve aileyle vakit geçirilmesinden yola çıkılarak "Ailenle Geçirdiğin En Güzel Zaman" teması işlendi. Jüri tarafından yapılan oylamalar sonucunda resim yarışmasının 1'incisi Samsun'dan Aleyna Okuyucu (10), 2'ncisi İstanbul'dan Ulaş Susup (9) ve 3'üncüsü Mersin'den İlayda Naz Alımlı (10) oldu.

Türkiye'nin her yerinden 7-10 yaş aralığındaki küçük ressamların "Ailenle Geçirdiğin En Güzel Zaman" temasını resmettiği Gratis "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nda yüzlerce kişi arasından seçilerek dereceye giren küçük ressamlardan 1'incisi mi Electric Scooter Pro, 2'ncisi Apple Watch Series 6 ve 3'üncüsü ise iPad Air ödülünü kazandı. Ayrıca kazanan minik finalistlere Atölye Ataşehir'den seçecekleri ve sanatsal gelişimlerine destek olacak bir online atölye çalışması da hediye edilecek.