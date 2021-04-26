Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika

Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü

26.04.2021 21:47
Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü, System.String[]

Rıza Kayaalp: Olimpiyat öncesi çok büyük moral oldu"En büyük hayalim olimpiyat altın madalyası""Böylesine zor bir sporu severek yapmazsa başarılı olması çok zor""Kızımın vdeosunu görür görmez çok duygulandım ve hemen paylaşmak istedim"Ercan ATA-Harun ÖZALP/ANKARA,-Polonya'nın başkenti...

Rıza Kayaalp: Olimpiyat öncesi çok büyük moral oldu

"En büyük hayalim olimpiyat altın madalyası"

"Böylesine zor bir sporu severek yapmazsa başarılı olması çok zor""Kızımın vdeosunu görür görmez çok duygulandım ve hemen paylaşmak istedim"

Ercan ATA-Harun ÖZALP/ANKARA,- Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü. Ankara Esenboğa Havaalanında milli kafileyi Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Spor Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Fatih Uysal, Ercan Yıldız ve Selçuk Çebi, Güreş Federasyonu Genel Sekteri Tahir Yılmaz, ASKİ Spor yöneticileri ve aileleri karşıladı.Grekoromen Güreş Milli Takımında 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak kendisine ait rekoru egale eden Rıza Kayaalp, "Tabii ki mutluyum ülkeme tekrardan büyük bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum. 11'inci kez final yaptığım şampiyonada 10 kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı söyletmek nasip oldu. Olimpiyat öncesi çok büyük moral oldu" dedi."EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİYAT ALTIN MADALYASI"Milli güreşçi, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde tekrardan kendini görmüş olduğunu vurgulayarak, "Rakiplerimize gözdağı vermiş olduk. Bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta Her şey bitmedi. Önümüzde büyük bir organizasyon var. Hedefim inşallah orada altın madalya alıp, ondan sonra ona göre devam edip etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsunlar çok güzel bir tesisimiz var. Avrupa'nın örnek alabileceği bir tesiste antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah bize verilen destekleri boşa çıkarmayarak hem devletimiz olsun hem kulübümüz olsun, inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz. Tabii ki tek eksiğim isteğim arzum olan en büyük hayalim Olimpiyat altın madalyasını da ülkemize ve Ankaramıza kazandırmak en büyük hedefim olacak" diye konuştu."BÖYLESİNE ZOR BİR SPORU SEVEREK YAPMAZSAN BAŞARILI OLMAK ZOR"Olimpiyatlardan sonra güreşi bırakabileceğini belirten Kayaalp, "Bu 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğu sonrası karşılanmam. Şükürler olsun bu sevinci ülkeme yaşatmak beni her zaman mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnsanın tekrar tekrar bu başarıları kazandırası geliyor. Ama belli bir yaşa da geldik artık. Önümüzde bir olimpiyat var. Ondan sonra 1- 2 yıl daha ülkemizi gururlandırıp en iyi şekilde temsil ederek bu işi sonlandırmak istiyorum. Tabii ki önceliğimiz olimpiyat altın madalyası. Her şey için belirleyici olacak. Çok sevdiğim bir iş yapıyorum yıllardır. İnanın zaten insan böylesine zor bir sporu severek yapmazsa başarılı olması çok zor diye düşünüyorum. Ben de severek yaptığım bu işte başarılı olmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve sonuna kadar bırakacağım güne kadar en iyi şekilde temsil etmek en büyük hedefimdi zaten. Bunlar da gerçekleştirdiğim içinde çok mutluyum" şeklinde konuştu.Kızının şampiyonluk videosuna çok duygulandığını ifade eden Kayaalp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müsabakadan çıktık ondan sonra doping testine girdik. Orada telefonu elime alınca bir video geldi. Eşim gönderdi. İnanın görür görmez çok duygulandım ve hemen paylaşmak istedim. Halkımızla paylaşmak istedim sosyal medyada. Kızım beni tanımış televizyonda da görünce mutlu olmuş. Kendisi de özledim zaten. 1 aydır göremedim ki şu an evde uyuyor. Direkt onun yanına geçeceğim."

Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü
Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü
Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü
Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü
Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü
Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü

Olimpiyat, Polonya, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika Spor


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