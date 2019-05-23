Gri kategorideki terörist infaz edildi PKK
'daki çöküş iç hesaplaşmaları artırdı
Örgütün sözde üst yönetimi kırsaldaki teröristleri "Ajanlıkla" suçluyor
Son dönemde artan örgüt içi infazlara, intihar süsü veriliyor
TUNCELİ - Güvenlik güçlerinin operasyonları ile ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik örgütü içi hesaplaşmayı artırdı. Son dönemdeki operasyonlarla sözde lider kadroları dahil olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi,örgütün sözde üst yönetimiyle kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü. Sözde lider kadro, kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte infazları artırdı. Bölücü terör örgütü artan infazları, örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için intihar süsü veriyor.
Gri Kategorideki terörist infaz edildi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Örgüt içi infaz en son Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs'ta Tunceli Pülümür
kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile ortaya çıkarıldı. Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri kategoride' yer alan sözde Erzurum
eyaleti Yayladere
Gücü sorumlusu Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in kış dönemi kaldığı mağarada öldürüldüğü ve intihar olarak gösterildiği belirlendi.