Son Dakika Haberleri: Griezmann: 'De Jong, oynadığım en sert rakip.'
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Griezmann: 'De Jong, oynadığım en sert rakip.'

3 saat önce

Fransız, Barça TV'ye yeni imzalar hakkındaki görüşünü ve gelecek sezondaki kişisel zorluklarını anlatıyor. Antoine Griezmann, Barça'nın gömleğiyle oynamaya başlamak için sabırsızlanıyor. Bu özel röportajı inceleyin!

Fransız, Barça TV'ye yeni imzalar hakkındaki görüşünü ve gelecek sezondaki kişisel zorluklarını anlatıyor. Antoine Griezmann, Barça'nın gömleğiyle oynamaya başlamak için sabırsızlanıyor. Bu özel röportajı inceleyin!
Griezmann: 'De Jong, oynadığım en sert rakip.'
Antoine Griezmann, TV, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:05 
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