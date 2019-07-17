Griezmann: 'De Jong, oynadığım en sert rakip.'
3 saat önce
Fransız, Barça TV'ye yeni imzalar hakkındaki görüşünü ve gelecek sezondaki kişisel zorluklarını anlatıyor. Antoine Griezmann, Barça'nın gömleğiyle oynamaya başlamak için sabırsızlanıyor. Bu özel röportajı inceleyin!
Fransız, Barça TV
'ye yeni imzalar hakkındaki görüşünü ve gelecek sezondaki kişisel zorluklarını anlatıyor. Antoine Griezmann
, Barça'nın gömleğiyle oynamaya başlamak için sabırsızlanıyor. Bu özel röportajı inceleyin!
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:05
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