Son Dakika Haberleri: Grü'den Giresun Fındığı İçin Projeler

Grü'den Giresun Fındığı İçin Projeler

47 dakika önce

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, Giresun fındığının modern tarım teknikleriyle kalitesinin artırılmasının yanı sıra ticaretinin de gelişimine katkı sunmak amacıyla oda, borsa ve özel firmalarla ortak projeler geliştirdiklerini söyledi.

Grü'den Giresun Fındığı İçin Projeler, System.String[]
Giresun Üniversitesi (GRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, Giresun fındığının modern tarım teknikleriyle kalitesinin artırılmasının yanı sıra ticaretinin de gelişimine katkı sunmak amacıyla oda, borsa ve özel firmalarla ortak projeler geliştirdiklerini söyledi.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın bölge tarımı ve ekonomisi için hayati önem taşıdığına işaret etti.

Giresun'da fındık mamullerinin çeşitlendirilerek ticari anlamda sektörün gelişimine katkı sunma adına okul bünyesinde "Gıda İşleme Bölümü Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi" programı açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Türkmen, teklifinin YÖK'ün onayına sunulacağını aktardı.

Yine bir firma ile modern fındık tarımı için hazırlanan ortak proje yürütüldüğünü dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:

"Giresun merkezde iki ayrı fındık bahçesi tespit ettik. Burada okulumuz Bitkisel ve Hayvansal Üretim Fındık Eksperliği bölümü öğrencilerimiz tarafından modern tarım teknikleriyle çalışmalar yürütülüyor. Hedefimiz bölgedeki fındık tarımını daha modern hale getirmek ve ürün kalitesini artırmak."

Türkmen, ticaret borsası ile odalarıyla fındık ile ilgili projeler geliştirmek için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Plastik poşet yasağı uygulamasıyla birlikte çeşitli firma ve sivil toplum kuruluşlarından Moda Tasarım bölümünde bez çanta üretimine başladıklarını dile getiren Türkmen, firma ve sivil toplum kuruluşlarından taleplerin öğrenciler tarafından hazırlandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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