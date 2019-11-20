Son Dakika Haberleri: Grup Yorum davasında yargılamaya devam edildi
Son Dakika 3. Sayfa Grup Yorum davasında yargılamaya devam edildi - Son Dakika

Grup Yorum davasında yargılamaya devam edildi

6 saat önce

Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Grup Yorum davasında yargılamaya devam edildi, System.String[]

Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanıkların 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ile Bahar Kurt'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, tutuklu sanıklar SEGBİS yoluyla bağlandı.


Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Mütalaada, sanık Yurdagül Gümüş hakkında ayrıca 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, sanık Helin Bölek hakkında ise 'Hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Sultan Gökçek hakkında ise, 'Görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.


Duruşmada talepleri sorulan sanıklar tahliyelerini talep ederken, avukatlar esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.


Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da suçun vasfının örgüt üyeliği olması ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alarak Bahar Kurt, Dilan Uludağ, Fikret Akar, Helin Bölek ve Yeliz Kılıç'ın tahliyelerine karar verdi. Heyet, sanıklar ve avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Grup Yorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:33 Kaynak: İHA
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