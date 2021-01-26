GTB'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk meclis toplantısında, 2020 yılının değerlendirilmesi yapılarak, 2021 yılına yönelik beklentiler, projeler ve borsanın ocak ayı faaliyetleri görüşüldü.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2021 yılının salgın hastalıktan arınmış, iktisadi faaliyetlerin atılım yapacağı bir yıl olması temennisinde bulundu.

2020'nin küresel ölçekte yaşanan zorluklar nedeniyle tarihe geçen bir yıl olarak geride kaldığına işaret eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"2021 yılına taze umutlarla girdik. Özellikle gazi şehrimizden gerçekleştirilen ve toplam ihracatı rekor seviyeye taşıyan rakamlar, geleceğe yönelik umutlarımızı daha da arttırdı. Zor koşullarda her zaman elini taşın altına koymayı bilen Gaziantep, yaşanan tüm zorluklara rağmen üretim çarklarını hiç durdurmadı. Üretim, ihracat ve istihdamda yeni başarılara imza attı. Bunun salgın döneminde gerçekleşmesi ise ayrı bir önem taşıyor. Şimdi önümüzde yeni bir dönem ve yeni fırsatlar var. Bunu en iyi ve en etkin şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Gaziantep ihracat rakamları ve borsada işlem gören ürün gruplarının işlem hacimleri hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'in 2020 yılını rekor bir ihracat kaydıyla kapattığını belirten Akıncı, "Öncelikle zor koşullarda yeni bir başarı hikayesi yazan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarını kutluyorum. Gazi şehrimizden 2019 yılında gerçekleştirilen toplam ihracat 7 milyar 478 milyon 464 bin dolar iken, pandemi sürecini yaşadığımız 2020 yılında bu rakam 7 milyar 935 milyon 814 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında Türkiye'de en fazla ihracat yapan 5. şehir olduk. Temennimiz bu rakamların 2021 yılında daha da gelişerek artması." ifadelerini kullandı.