GTO'da franchıse iş modeli konuşuldu - Son Dakika

GTO'da franchıse iş modeli konuşuldu

05.11.2020 12:42
GTO'da franchıse iş modeli konuşuldu, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde organize edilen online seminerde "Franchise İş Modeli" tüm detaylarıyla ele alındı.

Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde organize edilen online seminerde "Franchise İş Modeli" tüm detaylarıyla ele alındı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde marka oluşturma ve iş büyütme yöntemlerinden biri olan "Franchise İş Modeli"nin sağladığı avantajlar ve hangi firmaların bu modelden yararlanacağı gibi pek çok soru franchise uzmanları Efrah Ceyhan Atacan ile Aycan Helvacıoğlu tarafından yanıtlandı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile pek çok başarılı iş birliğine imza attıklarını belirten GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, "Bugüne kadar pek çok projeyi Ajansımız desteğiyle hayata geçirdik ve bu iş birlikleri şehrimize katma değer sağladı. Bu seminer sonrasındaki süreçte de İpekyolu Kalkınma Ajansımızla iş birliğinde Oda üyelerimize yönelik franchise iş modeli hakkında danışmanlık hizmeti verilecektir" dedi.

"Franchise iş modeli seviye atlama noktasında çok önemli bir araç"

Geleneksel ticaret yöntemlerinin artık geçerliliğini yitirdiğini söyleyen ve zamanın gelişim ve dönüşüm zamanı olduğunu vurgulayan Uçaner, "Markalaşmak, ürünlerimizi her kullanıcıya ulaştıracak platformları kullanmak ve işlerimizi büyütmek zorundayız. Biz bu noktada franchise iş modelinin markalaşma ve seviye atlama noktasında çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Yerelden çıkıp ulusala geçişte, belirli kriterler çerçevesinde "Marka" oluşturma yolunda franchise modelinin büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Farklı sektörlerden birçok firmanın Türkiye çapında bir üne, hatta uluslararası alanda marka değerine kavuştuğunu görüyoruz. Nasıl elde ettiler bunu? Elbette ki franchise iş modelini doğru bir şekilde uygulayarak. Bu model doğru kullanıldığında büyük ve bilinir bir marka olmak için hiçbir engel yok" şeklinde konuştu.

"Dünyanın bildiği markalar oluşturmak ortak hedefimiz"

İpekyolu kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, Gaziantep'in Gastronomi alanında dünyaca üne sahip bir kent olduğunu ve bu açıdan bakıldığında gıda, yiyecek ve içecek sektörünün franchise iş modeliyle çok önemli başarılar elde edip büyüyebileceğini söyledi.

Akyılmaz, "İlimizden yayılacak bir marka, kentimizin marka algısına hem de ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacaktır. Bizim amacımız da buna ivme kazandırmak. 1 Ocak 2021 itibarıyla bu modeli benimsemek ve bu model ile büyümek isteyen Gaziantep'teki yerleşik ve GTO'ya üye işletmelerimize yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı sağlayacağız. En büyük amacımız bu modelin sağlayacağı avantajlardan Gaziantep'teki firmalarımızın da yararlanması. Gaziantep markalarını tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın bildiği markalar haline getirmek, hem GTO'nun hem de Ajansımızın ortak hedefi" ifadelerini kullandı.

Franchise iş modeli hakkında uzun yıllardır danışmanlık hizmeti veren uzmanlar Efrah Ceyhan Atacan ve Aycan Helvacıoğlu gerçekleştirdikleri sunumda, franchise modelinin işletmelere sağladığı avantajlar, modelden faydalanan işletmelerin mali ve idari ilişkileri, markaların franchise modelinde başarılı sonuçlar elde edebilmesi için atması gereken adımlar gibi birçok konuda seminer katılımcılarını bilgilendirdi.

Gaziantep'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu fakat bu potansiyeli franchise iş modeliyle yeterince harmanlayamadığını vurgulayan uzmanlar, bu modelin doğru uygulanmasıyla birçok Gaziantepli işletmenin büyük marka olabileceğini ifade etti. - GAZİANTEP

GTO'da franchıse iş modeli konuşuldu

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Organize, İpekyolu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO'da franchıse iş modeli konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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