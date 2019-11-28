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GTO'nun hizmet kalitesi 5 yıldızla ödüllendirildi

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 28. Kalite Kongresinde "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" ödülüne layık görüldü.

GTO'nun hizmet kalitesi 5 yıldızla ödüllendirildi, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 28. Kalite Kongresinde "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" ödülüne layık görüldü.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında 24. Kalite Kongresinde hizmet kalitesinin mükemmelliğini 4 yıldız ile belgeleyen GTO, mükemmellik seviyesini 5 yıldıza yükselterek Türkiye'nin 5 yıldızlı ilk ve tek ticaret odası oldu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD işbirliğinde "Çözüm Özünde" teması ile 26-27 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen 28. Kalite Kongresinde "Türkiye Mükemmellik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Törende GTO da dünyada 30 binden fazla kuruluşun yönetim modeli olarak benimsediği "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modelinin" kriterleri doğrultusunda verilen ve kurumsal çalışmaları sayesinde iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırın, "EFQM Yönetim Modeli şirketlerin, kurumların yanı sıra toplumun her kesimince benimsenebilir yaşamın her alanında kullanılabilir yaşam biçimine dönüştürülebilir bir yaklaşımdır. Mükemmel bir Gaziantep, mükemmel bir Türkiye için herkesi bu toplam kalite hareketine katılmaya davet ediyorum." dedi.

Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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