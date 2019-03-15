Son Dakika Haberleri: Gtü Öğrencileri Türkiye'yi Amerika'da Temsil Edecek

Gtü Öğrencileri Türkiye'yi Amerika'da Temsil Edecek

58 dakika önce

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde 14-16 Haziran'da düzenlenecek yarışmada tasarladıkları model uydularla Türkiye'yi temsil edecek.

Gtü Öğrencileri Türkiye'yi Amerika'da Temsil Edecek, System.String[]
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde 14-16 Haziran'da düzenlenecek yarışmada tasarladıkları model uydularla Türkiye'yi temsil edecek.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Robotik ve Otomasyon Kulübü, Havacılık ve Uzay Kulübü üyesi öğrenciler ve mühendislik lisans, yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu takımlar, hazırladıkları projelerle Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsünün (AIAA) düzenlediği ve NASA'nın desteklediği CanSat Competition'da, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Dünyanın seçkin üniversitelerinden birçok takımın başvuruda bulunduğu yarışmada, "GTÜ öğrencilerinden oluşan GTU-SAT takımı, GTUHUKSAT-3A Model Uydu Takımı, GTÜ Phoenix Takımı 100'ün üzerinde takım arasından ön elemeyi geçerek 14-16 Haziran 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek yarışmada model uydularını gökyüzü ile buluşturacak.

Robotik ve Otomasyon Kulübü GTU-SAT Takımı, Havacılık ve Uzay Kulübü GTUHUKSAT-3A Model Uydu Takımı ve mühendislik lisans-yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu GTÜ Phoenix Takımı yarışmanın ön eleme sonuçlarının açıklanmasının ardından sevinçlerini ilk olarak GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Aslan, GTÜ öğrencilerinin göstermiş olduğu performanstan dolayı memnuniyetini belirterek, öğrencilerin bu unutulmaz deneyiminde yanlarında olacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin uzay çalışmalarında ileriki dönemlerde öğrencilerin bu becerilerine, azim ve kararlılıklarına büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aslan, Türkiye'yi ve GTÜ'yü temsil edecek olan öğrencilere başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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