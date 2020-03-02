GTÜ Rektörü Aslan'ın acı günü - Son Dakika
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GTÜ Rektörü Aslan'ın acı günü

6 saat önce

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın hayatını kaybeden annesi Güngör Aslan (80), Gebze'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

GTÜ Rektörü Aslan'ın acı günü, System.String[]

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın hayatını kaybeden annesi Güngör Aslan (80), Gebze'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın annesi Güngör Aslan (80) hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini kapatan Güngör Aslan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Cami ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İç işleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler'in yanı sıra siyaset, iş ve eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı. Güngör Aslan'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Hasan Aslan, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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