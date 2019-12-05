Son Dakika Haberleri: Guantanamo mahkumu CIA'in işkence yöntemlerini resmetti
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Guantanamo mahkumu CIA'in işkence yöntemlerini resmetti

6 saat önce

ABD'nin terör suçlularını tuttuğu Küba adasındaki tartışmalı Guantanamo Cezaevi'nde kalan bir mahkum burada geçirdiği dört yıl boyunca gördüğü işkenceyi resmetti. El Kaide'ye üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Abu Zubaydah adlı mahkum cezaeviyle ilgili 8 görselin olduğu 61 sayfalık bir rapor sundu

Guantanamo mahkumu CIA'in işkence yöntemlerini resmetti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) terör suçlularını tuttuğu Küba adasındaki tartışmalı Guantanamo Cezaevi'nde kalan bir mahkum, burada geçirdiği dört sene boyunca gördüğü işkenceyi resmetti.


El Kaide'ye üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Abu Zubaydah adlı mahkum, söz konusu cezaeviyle ilgili 61 sayfadan oluşan bir rapor sundu. "Amerika Nasıl İşkence Yapar"(How America Tortures) adlı raporda Zubaydah, kendisine yapılan işkence yöntemlerini sekiz farklı görselle resmetti. Çizimler sanığın avukatı Mark. P. Denbeaux tarafından paylaşıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Guantanamo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:13 
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