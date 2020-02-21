Guardiola City’de kalmak istiyor: “Bu kulübü seviyorum” - Son Dakika
Son Dakika Spor Guardiola City’de kalmak istiyor: “Bu kulübü seviyorum” - Son Dakika Spor

Guardiola City’de kalmak istiyor: “Bu kulübü seviyorum”

7 saat önce

Manchester City, geçtiğimiz hafta UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle tüm Avrupa kupalarından iki yıl süreyle menedilmişti.

Guardiola City’de kalmak istiyor: “Bu kulübü seviyorum”, System.String[]

Manchester City, geçtiğimiz hafta UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle tüm Avrupa kupalarından iki yıl süreyle menedilmişti. UEFA’nın bu kararından hemen sonra, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Pep Guardiola’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları medyada yer bulmuştu.

Guardiola ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamaktan çekinmiyor. Kararın kısa bir süre sonrasında takımda kalmak istediğini belirten İspanyol teknik adam, takımının West Ham United ile oynadığı maçtan sonra bu görüşünün arkasında olduğunu medyaya açıkladı.

Pep, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Eğer kovulmayacaksam, City’de kalacağım. Bu düşüncemin %100 arkasındayım. Amacım bu takımı mümkün olduğu müddetçe en üst seviyede tutmak. Neden ayrılmak isteyeyim ki? Bu kulübü seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Guardiola, öte yandan kulübü kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşırken, henüz hiçbir şeyin tam anlamıyla sonuçlanmadığını da belirtiyor: “Bu iş hâlâ bitmedi. Kulüp, kararın adil olmadığını düşünüyor. Bu dakikadan sonra beklemeliyiz. Ben kulübümün her halükârda yanındayım. Son dört yıl içinde yaptığımız şeylerin arkasında kalmayı sürdüreceğiz. Bu da demek oluyor ki her maça maksimum konsantrasyon ile kazanmak için çıkacağız.”

Manchester City, Josep Guardiola, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:14 
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