Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor - Son Dakika

Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor

06.11.2020 22:26
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Eta Kasırgası'nın etkili olduğu Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısının 150'yi aşması bekleniyor.

Eta Kasırgası'nın etkili olduğu Guatemala'da hayatını kaybedenlerin sayısının 150'yi aşması bekleniyor.

Eta Kasırgası'nın vurduğu Orta Amerika ülkesi Guatemala'da meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Guatemala'da kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetmişti. Guatemala Ordu Sözcüsü Ruben Tellez yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgelerinden Alta Verapaz'da bulunan Queja köyündeki 150 evin toprak kayması nedeni ile yıkıldığını aktardı. Tellez, Queja köyü çevresindeki bölgede on yıl önce bir yol geçidinde büyük bir heyelan meydana geldiğini ve düzinelerce insanın ölümüne yol açtığını hatırlattı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yaptığı açıklamada, Queja köyündeki ölü ve kayıp sayısının 150'den fazla olduğunu tahmin ettiklerini ve bölgedeki can kaybının artabileceğini ifade etti. Giammattei önceki açıklamalarında ise, kötü havanın kurtarma çalışmalarını engellediğini ve ülkenin arama-kurtarma çalışmaları için yalnızca bir tane helikopteri olduğunu aktarmıştı. Devlet Başkanı Giammattei, "Ulaşamadığımız ve mahsur kalan pek çok insan var" ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal Risk Yönetim Sistemi (SINAGER) Bakanı Max Gonzalez, yaklaşık 4 bin kişinin şu ana kadar kurtarıldığını açıkladı.

Honduras ve Guatemala'daki kurtarma operasyonları, tahrip olan yollar ve köprüler nedeniyle aksarken, evlerinin çatısında mahsur kalan insanları kurtarmak için helikopter ve sürat tekneleri kullanılıyor.

Honduras'taki UNICEF Temsilcisi Mark Connolly, Eta nedeni ile bölgede yaklaşık 1,5 milyon çocuğun etkileneceğini tahmin ettiklerini ve Honduras'taki hasarın çok büyük olduğunu aktardı.

Eta, Nikaragua, Honduras, Guatemala ve Kosta Rika'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli rüzgarlara ve yağışlara neden olurken, yüzlerce eve zarar verdi. Yetkililer, Nikaragua'da iki madencinin, Güney Kosta Rika'da meydana gelen heyelan sonucu bir Kosta Rikalı kadın ile bir Amerikalı erkeğin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, ayrıca Panama'nın Chiriqui eyaletinde Kosta Rika sınırına yakın bir bölgede üçü çocuk olmak üzere beş kişinin sel nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Orta Amerika'da şu ana kadar 70 kişi hayatını kaybederken, can kaybının artması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Eta nedeni ile bölgedeki sellerin devam edeceği konusunda uyarı yapıldı. NHC, Eta'nın bu hafta sonu Küba ve Florida'ya doğru ilerlemesinin beklendiğini açıkladı.

NHC, Eta'nın Orta Amerika'nın bazı kısımlarında felaketlere, yaşamı tehdit eden ani sel ve nehir taşkınlarını meydana getirmeye devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. NHC, ayrıca Jamaika, Meksika'nın güneydoğusunda, Cayman Adaları ve Küba'nın batısında da ani sel ve nehir taşmalarına neden olabileceğini ifade etti.

-İHA-

Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor
Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor

Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Ölü, Eta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Guatemala'da Eta Kasırgası nedeni ile ölü sayısının 150'yi aşması bekleniyor - Son Dakika


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