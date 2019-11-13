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Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

7 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, System.String[]

Malatya'nın Arguvan ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Arguvan-Malatya yolunun 7. kilometresinde yaşanan kazada Süleyman Karasu (55) yönetimindeki 44 HE 103 plakalı gübre yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, kaza sırasında kamyon içerisinde sıkışan sürücü, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri sürücüye hemen müdahale etti ancak hayatını kaybettiği belirlendi.


Kamyonda bulunan sürücünün oğlu Özkan Karasu ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin'in de olay yerine gelerek incelemede bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Arguvan, Malatya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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