Güdül Belediye Başkanı Yalçın: "Piknik alanlarına biz bank koyuyoruz, birileri de kırıyor" - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanı Yalçın: "Piknik alanlarına biz bank koyuyoruz, birileri de kırıyor"

10.12.2020 16:51
Güdül Belediye Başkanı Yalçın:

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin çevresindeki piknik alanlarına yerleştirdikleri bankların, kimliği belirsiz kişilerce kırıldığını bildirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin çevresindeki piknik alanlarına yerleştirdikleri bankların, kimliği belirsiz kişilerce kırıldığını bildirdi.

Yalçın, ilçenin çevresinde bulunan piknik alanlarına önem vererek, vatandaşlarını buralarda rahat piknik yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Piknik alanlarında hiç de hoş olmaya görüntülerle karşılaştıklarına değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"İlçemizin çevresinde vatandaşların piknik alanlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak ve buralarda rahatlıkla piknik yapmalarını sağlamak üzere belediye olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Biz, piknik alanlarına banklar koyuyoruz, birileri kırıyor. Buna bir anlam veremiyoruz. Piknik alanlarında düzenli olarak belediye temizlik işleri ekipleri çöpleri topluyorlar. Bunun için de çöp konteynırları ve çöp bidonları yerleştirdik ama maalesef çöpler yine yerlerde. Doğa harikası Sokun, yaylamız, İnönü mağaraları bölgesi, Yeşilöz mağaraları ve Kirmir çayı vadisi muhteşem güzellikte yerlerdir. Piknik yerine gidenlerden ricamız, çöpleri belirlenen alanlara bırakmalarıdır."

Muzaffer Yalçın, Piknik, Güdül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül Belediye Başkanı Yalçın: 'Piknik alanlarına biz bank koyuyoruz, birileri de kırıyor' - Son Dakika


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