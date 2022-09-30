Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

30.09.2022 17:41
Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Güdül ilçesinde yürütülen denetimde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Güdül ilçesinde yürütülen denetimde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Güdül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çukurören Yaylası'nda gece devriyesi gerçekleştirdi.

Devriye sırasında 2 kişi bulunan bir araçta yapılan aramada 2 tavşan ile otomatik tüfek ele geçirildi. Kaçak avda kullanılan araç otoparka çekildi, tüfek ile avlanan tavşanlara el konuldu.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kütahya Valiliğinin 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' Beypazarı'nda Kütahya Valiliğinin 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' Beypazarı'nda
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beypazarı, Hisarcık, Güdül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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