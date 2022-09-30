Devriye sırasında 2 kişi bulunan bir araçta yapılan aramada 2 tavşan ile otomatik tüfek ele geçirildi. Kaçak avda kullanılan araç otoparka çekildi, tüfek ile avlanan tavşanlara el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ankara'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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