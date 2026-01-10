Guendouzi Süper Kupa'da Parladı - Son Dakika
Guendouzi Süper Kupa'da Parladı

10.01.2026 22:33
Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kazanırken, yeni transfer Guendouzi maçın oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Turkcell Süper Kupa finalinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve maçın oyuncusu seçilen yeni transfer Matteo Guendouzi'nin, iyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer edildiğini söyledi.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, kupayı kazanan taraf oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "Öncelikle bu zorlu hava koşullarında buraya kadar gelen, Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ekranları başında bizi izleyen, desteklerini hissettiren bütün Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyoruz. Bu bir başlangıç bizim için. Güzel bir başlangıç oldu. Başkanımız Sadettin Saran'ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah bundan sonra da geriye kalanlarda da başarılı olacağız ve camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Tekrardan burada, bu zorlu hava koşullarında takımımızı destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamızı, oyuncularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzde lig maçları var. Oraya konsantre olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Kupa'yı kazanmak çok değerli"

Elde edilen kupanın Süper Lig müsabakalarına nasıl bir motivasyon sağlayacağına değinen Salar, "Mutlaka pozitif bir gelişme bu. Süper Kupa'yı aldık. Çok değerli. Bütün destekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Guendouzi, iyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu"

Yeni transfer Matteo Guendouzi'nin sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktığı maçta 'maçın oyuncusu' seçilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Salar, "İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

