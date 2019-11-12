Son Dakika Haberleri: Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150...
Son Dakika Ekonomi Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: '1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150... - Son Dakika Ekonomi

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150...

7 saat önce

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu.

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici:

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu."

Subaşı, Çorum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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