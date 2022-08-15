Gük Masalı 9. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
Üye Girişi

Gük Masalı 9. Bölüm Fragmanı

15.08.2022 09:43

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

Gül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Instagram: https://www.instagram.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Twitter: https://mobile.twitter.com/gulmasaliatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

YORUMLAR
500
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın son anlarını anlattı Oyuncu Ceyhun Fersoy, Rasim Öztekin ve Kemal Kuruçay'ın son anlarını anlattı
Kaynak: DailyMotion.com

Gülper Özdemir, Gonca Aydın, Gül Masalı, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gük Masalı 9. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
13:15 Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Soysuzlar ihanetlerinin sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklar
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gük Masalı 9. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement