Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı | "Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş" ? - Son Dakika
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Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı | "Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş" ?

22.09.2022 08:43

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı | "Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş" Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin,...

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.

Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı | "Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş" Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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Kaynak: DailyMotion.com

Gülper Özdemir, Gonca Aydın, Gül Masalı, Köroğlu, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı | 'Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş' ? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı | "Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş" ? - Son Dakika
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