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Gülper Özdemir, Gonca Aydın, Gül Masalı, Köroğlu, TV, Son Dakika

Son Dakika › TV › Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı | 'Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş' ? - Son Dakika

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