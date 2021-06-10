'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 1'er yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca bir süre tedavi gördü.
Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasını fırsat bilen Gülay, tatil için Bodrum'daki kız kardeşi Nilüfer Sezer'in yanına gitti. Gülay, burada sağlık sorunları yaşayınca Milas Devlet Hastanesi'ndeki doktorlara başvurdu.
Şarkıcıyı muayene eden doktorlar, rahim kanserinden şüphelendi. Biyopsi için alınan parçanın tahlili rahim kanseri olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul'a döndü. Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirecek.
Çevresindeki çoğu kişiyi kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı - Son Dakika Magazin