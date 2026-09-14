Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı - Son Dakika
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Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

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Gülben Ergen, yaz tatiline havuz keyfiyle veda etti. Tatilinin son gününü değerlendiren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından "Yarın okullar açılıyorsa bugün tatilin son günüdür" notuyla paylaşım yaptı.

Yeni eğitim öğretim döneminin bugün başlamasıyla yaz tatili sona ererken, Gülben Ergen'den de tatilin son gününe ilişkin bir paylaşım geldi.

TATİLİN SON GÜNÜNÜ HAVUZDA GEÇİRDİ

Güneşli havayı değerlendiren Gülben Ergen, tatilinin son gününü havuzda yüzerek ve dinlenerek geçirdi. Ergen, yaz tatiline veda ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"YARIN OKULLAR AÇILIYORSA BUGÜN TATİLİN SON GÜNÜDÜR"

Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Yarın okullar açılıyorsa bugün tatilin son günüdür" notunu düştü. Ergen'in yaz tatilinin son gününü havuz keyfiyle değerlendirmesi sosyal medyada dikkat çekti.

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Son Dakika Gülben Ergen Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı - Son Dakika

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