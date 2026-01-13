Gülecen AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ardahan İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gülecen, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Albay Gülecen, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karesini oyladı.

Gülecen, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" ile Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafların kendisini çok etkilediğini dile getiren Gülecen, "Gazze konulu fotoğraflar çok etkileyici. Tek tek inceledim. Fotoğraflara yansıyan Gazzelilerin direnişini kutluyorum. Dolayısıyla bizi geçmişe götüren bu karelerde emeği olanları tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.