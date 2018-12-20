Isparta
Belediyesi tarafından "Güller Şehrinde Gül Şiirler Gecesi" düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel etkinlikler çerçevesinde Türkiye
'nin ünlü yazar ve şairlerini Ispartalılarla buluşacak.
Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde 21 Aralık
'ta düzenlenecek etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Günaydın, şiir gecesinde Ahmet Selçuk
İlkan, Sinan Yağmur
, Yasmin Korkut
, Hava Avcı Köseoğlu, Adem Efiloğlu, İlter Yeşilay
ve Sebahat Şahin'in, Ispartalılarla bir araya geleceğini belirterek, etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini kaydetti.