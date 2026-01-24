Güller ve Günahlar'da Serdar Orçin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Güller ve Günahlar'da Serdar Orçin Açıklamalarda Bulundu

24.01.2026 11:03
Serdar Orçin, Güller ve Günahlar dizisinin başarısını ekip çalışmasına bağladı ve Kader'in babası hakkında ipucu vermedi.

KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide Cihan karakterine hayat veren Serdar Orçin, samimi açıklamalarda bulundu.

Güller ve Günahlar'ın gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Orçin, senaryoyu ilk okuduğunda hikayenin güçlü bir karşılık bulacağını hissettiğini söyledi. Ancak günümüz dizi dünyasında başarının birçok değişkene bağlı olduğunu vurgulayan oyuncu, "Bir dizinin tutup tutmayacağını önceden kestirmek gerçekten çok zor. Bizim dizimizin kaderini biraz da 'Kader' belirledi" dedi.

'BAŞARIDA EKİBİN EMEĞİ VAR'

'Kader'in babası kim?' sorusunun seyircide büyük bir merak uyandırdığını dile getiren Orçin, bu ilginin yalnızca senaryoyla sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi. Oyuncu, başarının arkasında yapımdan rejiye, ışıktan kurguya kadar tüm ekiplerin emeği ve güçlü oyuncu kadrosunun bulunduğunu ifade etti.

'KARAKTER BANA BİR HATIRLATMA YAPTI'

Canlandırdığı Cihan karakterinin kendisinde bir yüzleşmeden ziyade önemli bir hatırlatma yarattığını söyleyen Serdar Orçin, şu sözleriyle dikkat çekti: "Etrafımızda yakın ya da uzak fark etmez; manipülatif insanlardan mümkün mertebe uzak durmalı, hatta hayatımıza hiç sokmamalıyız."

'KADER'İN BABASI KİM? BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ'

Hakan Gence'ye konuşan Orçin, 'Kader'in babası kim?' sorusuna da değindi ancak bu konuda ipucu vermedi. Seyircinin biraz daha sabırlı olması gerektiğini belirten oyuncu, senaristlerin bu sırrı heyecanın zirve yaptığı bir noktada açıklayacağına inandığını söyledi.

NGM İmzalı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

