Gülnar Sağlık Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gülnar Sağlık Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında

13.01.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alperen Ateş, 2025'in önemli fotoğraflarını oyladı. Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ateş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı karesine oy verdi.

Ateş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı eserlerini oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülnar Sağlık Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:17:27. #7.11#
SON DAKİKA: Gülnar Sağlık Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.