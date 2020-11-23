Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı - Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı

23.11.2020 10:35
Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı, System.String[]

Kendi kozmetik markasını çıkaran Ebru Polat, yeni şampuanının tanıtımı için banyoda saçlarını yıkadığı anları paylaşan Gülşah Saraçoğlu'na meydan okudu. Kendi şampuanıyla duşa giren Polat, kıvrak hareketlerle saçlarını yıkadı.

Şimdilerde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde kendi adıyla bir şampuan ürettirdi. Seray Sever ise birlikte çalıştığı arkadaşı Saraçoğlu'nun şampuanının reklamını yapmak için evinin salonunda saçlarını yıkadı. Aynı şekilde Gülşah Saraçoğlu da kendi şampuanının tanıtımı için banyo yaptığı anları paylaştı.

GÜLŞAH'A MEYDA OKUYUP BANYOYA GİRDİ

Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımlarını gören Ebru Polat ise harekete geçti. Aylar önce çıkardığı şampuanının çok satıldığını ve beğenildiğini vurgulayan Polat, "Gülşah'cım seni çok severim, bunu sen de biliyorsun. Ama konu şampuan ise son 8 ayda Türkiye'de en çok satan şampuan markası benim markam. Bunu güzel bir şekilde araştıradabilirsiniz. Markamızı bu şekilde tanıtacaksak o zaman meydan okuyalım" diyerek banyoda saçlarını yıkadığı anları paylaştı.

Ebru Polat paylaşımlarında Gülşah Saraçoğlu'na yeni ürünü için tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı
Gülşah Saraçoğlu

İDDİASINI YİNE ORTAYA KOYDU

Banyo yaptığı anlarda çok çekici olduğunu vurgulayan Ebru Polat, iddiasını ortaya koyarak "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ama maden racon bu uyalım" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı
Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı
Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı

Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Ebru Polat, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı - Son Dakika Magazin


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