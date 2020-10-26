Son dakika haber! Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Kovid-19 şüphesiyle kendini karantinaya aldığını açıkladı - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nevşehir Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığını ancak akciğerlerindeki bulgular nedeniyle tedbiren izolasyona tabi tutulduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, bir haftadır Kovid-19 mücadelesi veriyorum.Testlerim negatif ancak çekilen tomografilerde ciğerlerimde bulgular vardı. Doktorların tavsiyesi, 'izleyelim, görelim duruma bakalım.' Hal böyle iken izole olmamı tavsiye ettiler. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı durum düzelene kadar izole kalacağım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."