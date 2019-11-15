Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de 3 mahallede yol yapım çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Gülşehir'de 3 mahallede yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gülşehir'de 3 mahallede yol yapım çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Gülşehir Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde devam eden kilitli parke taş döşeme çalışması aynı hızla devam ediyor.

Gülşehir'de 3 mahallede yol yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Gülşehir Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde devam eden kilitli parke taş döşeme çalışması aynı hızla devam ediyor. İki ekiple Erol Ünlüsoy mahallesi ve Oruçreis mahallesinde cadde ve sokakları kilitli parke ve taş ile döşeten Başkan Fatih Çiftçi, üçüncü ekibi oluşturarak Tuzköy mahallesi Sarıkamış caddesinde çalışmaları yoğunlaştırdı.


Erol Ünlüsoy mahallesindeki tüm cadde ve sokakları tamamlayan daha sonra Fatih Mahallesine geçen belediye ekipleri, diğer taraftan da Oruçreis Mahallesindeki kalan 3 sokağı tamamlıyor.


Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Oruçreis Mahallesinde devam eden kilitli parke taş döşenen sokakları gezdi.


Mahallede yaşayan halk ile görüşen ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan başkan Çiftçi, vatandaşın evinin önündeki yapılmasını istediği ölçüler dikkate alındığını ancak matematiksel hesaplar çerçevesinde çalışmaların istişare ile yürütüldüğünü belirtti. İlçe merkezi mahallelerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Çiftçi, bir ekip daha oluşturarak Tuzköy Mahallesi Sarıkamış Caddesinde kilitli parke taş döşemeye başladıklarını kaydetti. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Tuzköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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