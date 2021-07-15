Gülşehir'de "Telafide Ben de Varım" etkinliği - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Gülşehir Ş. Şahin Kaya 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri tarihi mekanda ders yaptı.

Okul Müdürü Murat Er ve öğretmenler ile birlikte Gülşehir'in tarihi ve turistlik mekanı Açıksaray Örenyeri'ndeki okuma etkinliğine 45 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda tarihi doğal mekanları da gezdi.