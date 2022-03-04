Gülşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Gülşehir ilçesinde uyuşturucu madde satan şüphelilerin kimliğini belirledi.

İlçedeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, D.K, M.Ç, ve L.K, gözaltına alındı, evdeki aramada 3 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, D.K, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.