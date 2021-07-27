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Gülsoy'dan aşı çağrısı: "Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı" - Son Dakika

Gülsoy'dan aşı çağrısı: "Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı"

27.07.2021 17:28
Gülsoy'dan aşı çağrısı:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Temmuz ayı Meclis Toplantısında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Temmuz ayı Meclis Toplantısında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi. Gülsoy, aşı konusuyla ilgili olarak, "Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı" derken, göçmenlerle ilgili olarak da, "Ülkemizde yeteri kadar göçmen varken başka ülkelerden farklı yapıdaki göçmenlerin ülkemize gelmelerinin belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ülkemiz için farklı sorunlar yaşanmasından endişe etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

KTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mecliste bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gündemi değerlendirdi. Aşının kıymetinin bilinmediğini kaydeden Gülsoy, "Pandemi bitti olarak algılamamak gerekir. Çarklarımızın döndüğü bu günlerden tekrar eski günlere dönmemek için lütfen aşılarımızı olalım. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönmemiz gerekiyor. Bu pandemiden kurtulmamız için aşı şart. Yakınlarımızı aşı olmaya teşvik etmeli, sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması için hassasiyet göstermesini sağlamalı, maske, mesafe ve temizlik kurallarını elden bırakmamalıyız. Bilmeliyiz ki, normal yaşantımıza dönmek bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün olacaktır. Aşı olarak toplumumuzun bağışıklık kazanması gerekiyor. Unutmamalıyız ki, Aşı, Koronavirüsle mücadelede elimizdeki en önemli unsurdur. Ülkemizde 22 milyon aşı olmayan insanımız var. Aşının kıymetini bilmiyoruz. Hala aşı ile tanışmayan ülkeler var. Salgında sektörlerimiz büyük zarara uğradı. Ciddi yaralar aldı. Yeni bir kapanmaya daha tahammülümüz yok. Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı. Aşı kararsızlığının gençlerimizde maalesef yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Sosyal medya gençleri etkiliyor. Gençlerimize önerimiz tedbirlerini alarak dedikodu içerikli farklı düşüncelere mahal vermeden aşılarını olsunlar. Başarıyla yürütülen aşı programı kapsamında bende dün 2'nci doz aşımı oldum. Salgının başından beri gösterdikleri fedakarlık için tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Bizlerde Kayseri Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapıyor, üye ve işyerlerimize bu konuda gerekli hatırlatmalarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerekir"

İstihdamın korunması gerektiğini dile getiren Gülsoy, "Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik anlamda da hızlı bir toparlanma yaşıyoruz. Bizim için önemli olan COVİD belasının sonrasına hazır olmak. Bu gözle baktığımızda hem ekonomik büyüme hem de şirketler için küresel ölçekte riskler görüyoruz. Diğer tarafta tedarik zincirindeki dünya çapındaki bozulma devam ediyor. Türkiye'de dikkat etmemiz en önemli konu ise enflasyon. Bütün dünyada yükselen enflasyon, Türkiye'nin de enflasyonunu olumsuz şekilde etkiliyor. Şirket tarafında ise belirleyici olan şüphesiz tüketici talebi olacak gibi. Bu nedenle talebi yakından takip etmek gerekiyor. Tedarik zincirindeki bozulma, artan maliyetler ve rekabetçilik, değişen tüketici ihtiyaçları ve sanayinin iş modellerindeki değişimde dikkatli olmamız gereken konular arasında yer alıyor. Gelişmekte olan piyasalar ve ekonomilerdeki önceki dönemlerden gelen kırılganlıkların olumsuz etkileri daha sarsıcı olacak. 16 aylık KOVİD, biliyoruz ki gelecek 10 yılımızı değiştirecek. Ufukta Türkiye ve Dünya için pandeminin tetiklediği hem büyük fırsatlar hem de bir takım riskler var. Keskin bir ekonomik toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için ciddi bir hazırlık dönemine girmemiz gerekiyor. Stratejik sektörlere yönelik özel yatırım ve finansman teşvik paketlerine daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kamu, özel sektör ortaklığı ve devlet aklıyla stratejik yatırımlar yapılmalıdır. Savunma Sanayi ve ileri teknoloji gibi İş dünyasının en önemli sorunlarının başında maliyet enflasyonu geliyor. Buna bağlı olarak maliyet artışlarının ve etkilerinin asgari seviyede tutulması bizim öncelikle beklentilerimiz arasında yer alıyor. İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz"

Göçmen sorununa değinen KTO Başkanı Gülsoy, göçmenlerle ilgili olarak acil bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirerek, "Son olarak Devletimizin ve inancımızın gereği bizler dil, din, ırk ve mezhep gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa onun derdini paylaşmayı şiar edinmiş bir toplumuz. Nerede bir mazlum görsek, nerede zulme uğramışları görsek devlet olarak ve birey olarak her zaman kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Lakin son zamanlarda özellikle bize yakın coğrafyalardaki iç karışıklıklardan ötürü ortaya çıkan düzensiz göçmenlerle ilgili batı ülkelerin bizim bu yumuşak karnımızı kullanmaya çalışıp tüm dünyanın problemi olan bu göçmen krizini ülkemiz üzerinden çözmeye çalışmalarını doğru ve ahlaklı bulmuyoruz. 'Demokrasi getireceğiz' adı altında bu ülkelerde iç karışıklıklara sebep olan ülkelerin esas işleri bitip geri çekildiklerinde kalan sorunları bizim üzerimizden çözmeye çalışmalarını kabul etmiyoruz. Ülkemizde yeteri kadar göçmen varken başka ülkelerden farklı yapıdaki göçmenlerin ülkemize gelmelerinin belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ülkemiz için farklı sorunlar yaşanmasından endişe etmekteyiz. Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Gülsoy'dan aşı çağrısı: Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı
Gülsoy'dan aşı çağrısı: Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı
Gülsoy'dan aşı çağrısı: Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı
Gülsoy'dan aşı çağrısı: Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı

COVIRAN Bereket, Ömer Gülsoy, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülsoy'dan aşı çağrısı: 'Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı' - Son Dakika Ekonomi


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