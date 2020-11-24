Gülsüm Kav, BBC'nin 2020 yılı 100 Kadın listesine girdi - Son Dakika
BBC

Gülsüm Kav, BBC'nin 2020 yılı 100 Kadın listesine girdi

24.11.2020 17:02

BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadın listesi açıklandı.

BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili açıklandı.

Bu yılki listede, içinde bulunduğumuz çalkantılı dönemde değişime öncülük eden ve yaptıklarıyla fark yaratan kadınlara dikkat çekiliyor.

Listede, Finlandiya'da kadınlardan oluşan koalisyon hükümetinin Başbakanı Sanna Marin, Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı araştırma ekibinin başında yer alan Sarah Gilbert, iklim aktivisti ve oyuncu Jane Fonda, yeni Avatar ve Marvel filmelerinin yıldızı Michelle Yeoh gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'den ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav bulunuyor. Gülsüm Kav ile ilgili video haberimiz, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde YouTube sayfamızda olacak.

Gülsüm Kav kimdir?

Gülsüm Kav, doktor, kadın hakları savunucusu ve yazar.

Kav, 1996'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 200'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ana bilim dalından uzmanlığını aldı.

Tıp etiği uzmanı olarak başladığı kariyerine, İstanbul Bölge Müdürlüğü Hasta Hakları Uzmanlığı ile devam etmiştir. 2012 yılından sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalışmaya devam etti.

Ankara ve İstanbul Tabip Odalarında İnsan Hakları Komisyonunda, İstanbul Tabip Odası yayın organı Hekim Forumunda, Kadın Hekimlik Komisyonunda, Etik Kurul'da ve TTB Kadın Hekimlik Kolu İstanbul temsilciliğinde görev yaptı.

Kav, kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadına şiddetle mücadele hareketlerinin öncü isimlerinden. İstanbul Sözleşmesi'nin de uygulanması için yürütülen kampanyalara öncülük ediyor.

100 Kadın'da 'İsimsiz Kahraman'

BBC 100 Kadın projesi 2013 yılında başladı.

Her yıl, ilham veren öncü kadınlar o yılın 100 ismi arasında seçiliyor.

Olağanüstü olayların yaşandığı bu yıl, 100 Kadın listesinde ilk sıra, dünyanın her tarafında başkalarına yardımcı olmak için fedakarlıkta bulunan sayısız kadına ithaf edildi ve "İsimsiz Kahraman" başlığıyla boş bırakıldı.

BBC'nin geçen yılki 100 kadın listesinde, Türkiye'den moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü Zehra Sayers yer almıştı.

Gülsüm Kav, BBC'nin 2020 yılı 100 Kadın listesine girdi

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Son Dakika Dünya Gülsüm Kav, BBC'nin 2020 yılı 100 Kadın listesine girdi - Son Dakika Dünya

BBC

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