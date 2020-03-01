Gültekin Atalan: "Sahipsiz hayvanlara çarpanlar kaçtıkları için hayvanlar olay yerinde günlerce aç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gültekin Atalan: 'Sahipsiz hayvanlara çarpanlar kaçtıkları için hayvanlar olay yerinde günlerce aç... - Son Dakika

Gültekin Atalan: "Sahipsiz hayvanlara çarpanlar kaçtıkları için hayvanlar olay yerinde günlerce aç...

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan, "Sahipsiz hayvanlara çarpanlar kaçtıkları için hayvanlar olay yerinde günlerce aç kalıyor" diyerek hayvan trafik kazaları ile ilgili caydırıcı cezalar getirilmesini istedi.

Gültekin Atalan:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan, "Sahipsiz hayvanlara çarpanlar kaçtıkları için hayvanlar olay yerinde günlerce aç kalıyor" diyerek hayvan trafik kazaları ile ilgili caydırıcı cezalar getirilmesini istedi.


Yılda ortalama 2 bin sahipsiz hayvanın trafik kazası sonucu kendilerine getirildiğini belirten ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan, her yıl bu sayının arttığını ve duyarlı vatandaşlar ile belediye ekiplerinin hayvanları tedavi edilebilmesi için getirdiklerini söyledi. Atalan, hayvanların kazadan sonra orada bırakıldıklarını ve günlerce aç kaldıklarını dile getirerek, "Hastanemize yılda bin 500, 2 bin arasında sahipsiz hayvan getirilmekte ve bunların çoğunu kedi ve köpekler oluşturmakta. Bu sayının da büyük bir kısmı daha çok trafik kazasına bağlı olarak bize intikal etmekte ve bu kazalar neticesinde vücudunun çeşitli bölgelerinde birden fazla kırık olan kedi ve köpekleri biz burada röntgen ve klinik bulgularla tespit edip, gerekli tıbbi tedavisini yapıyoruz. Ancak şöyle bir durum var; bize gelen bu hayvanların çoğu ya belediye ekipleri tarafından bulunursa ya da duyarlı vatandaşlar tarafından getiriliyor. Trafik kazasında çarpan kişi genellikle bırakıp gidiyor. Dolayısıyla birkaç gün boyunca kaza yerinde hayvanların aç ve susuz kaldıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesine ve duyarlı vatandaşlarımıza bu konuda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bu konunun daha kapsamlı kanunlar içerisinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sayı her yıl artmakta. Bu konuda gerçekten caydırıcı yaptırımların olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Atalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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