Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

6 saat önce

Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ve Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ettiler.

Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi, System.String[]

Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ve Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ettiler.


Kilis'in Öncüpınar Gümrük Müdürü i Keskin ile Çobanbey Gümrük Müdürü Yıldırım, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ile bir araya geldiler.


Görüşmede gümrükteki faaliyetlerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - KİLİS

Celal Yıldırım, Mustafa Doğan, Rektör, Keskin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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