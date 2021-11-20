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Gümrükte bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrükte bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

20.11.2021 10:07
Gümrükte bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan 3 farklı araçta müşterek aramaya tabi tuttu. Yapılan aramada araçların muhtelif yerlerinde toplamda bin 700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Gümrükte bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrükte bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümrükte bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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