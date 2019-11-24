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Gümüşhacıköy'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

6 saat önce

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı, System.String[]

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Şube Müdürü Mustafa Turgut ve öğretmenler katıldı.

Çam Tepe piknik alanından başlayan yürüyüş, Çam Tepe Göleti'ne kadar sürdü. Parkur sonunda ikramda bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğuna işaret ederek, bu nedenle sporla barışık olmaları gerektiğini söyledi.

Gültekin, "Bilime, modern eğitime dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak yatırımların, en değerli ve en gerekli yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile ara tatil kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup, öğretmenlerimiz ile birlikte 8 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaptık." dedi.

Mustafa Turgut, Gümüşhacıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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