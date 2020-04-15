Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı

6 saat önce

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı.

Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı, System.String[]

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı. Belediye'nin öncülük ettiği projede 7 bin dönüme ekilen aspir bitkisiyle çiftçilerin 5 milyon liralık hasıla elde etmesi bekleniyor.


İlçede 2014 yılında deneme ekimleri yapılan ve yalancı safran olarak adlandırılan aspir bitkisi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle bu yıl 4 bin 500 dönümü 20 yıldır ekilmeyen olmak üzere toplam 7 bin dönüm araziye ekiliyor.


Son yıllarda lavanta, kara buğday, kuru fasulye ve nohuttan sonra yalancı safran, Amerikan safranı ve boyacı safranı gibi isimlerle de bilinen, tek yıllık, geniş yapraklı, sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renklerinde çiçeklere sahip, dikenli ve dikensiz tipleri olan, kurağa dayanıklı ve ortalama yağ oranı yüzde 30-50 arasında değişebilen bir yağ bitkisi olan aspir Gümüşhane'nin yeni tarımsal ürünü olacak.


Şiran ilçesi genelinde 75 çiftçiyle 10 köyde ekimi gerçekleştirilen aspir bitkisi ilçeye bağlı Evren köyünde 2 bin dönüm araziye ekildi. 20 yıldır hiç ekimin yapılmadığı tarlalarda traktörler ardı ardına çalışarak tohumları toprakla buluşturdu.


Kırsalda yaşayan insanların gelir seviyesini yükseltmek ve boş olan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada çiftçilere traktör desteği sağlayan Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, tarım sektöründen gelen bir Belediye Başkanı olduğunu ve Şiran'a tarım üzerine bir hasreti olduğunu söyledi.


Sözleşmeli üretim modeliyle 7 bin dönüm araziye ekim yapıyoruz"


Evren köyünde 20 yıldır ekilmemiş 2 bin dönüm arazinin ekildiği sırada çiftçilerin yanında olan Başkan Özel, "Şiran Belediyesi olarak bölgemizde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliğini geliştirmek ve buna öncülük etmek istiyoruz. Bölgenin en büyük firmalarından birisi olan Ordu'daki firmayla görüşmemiz oldu. Öngörüşmede önümüze aspir bitkisi çıktı. Burada daha önce denemelerde başarılı olmuş ve bölgemize uygun yağlı bir bitki olması nedeniyle bunu tercih ettik. Çiftçilerimizle bir araya geldik. Tarım teşkilatımız ve üniversitemizle konsorsiyum kurarak konuyu araştırmaya başladık. İş şekillendikten sonra 64 çiftçiyle ekim ayında bu işe başladık. Tarlalarımızın tamamını sürdük. Şuan itibariyle 75 çiftçimiz ve 7 bin dönüm bugüne kadar ekilmemiş arazimiz var. Bunların hepsi ekime hazır" dedi.


"Gelecekte en büyük silah gıda olacak"


Dünyanın bir değişim içerisinde ve gelecekte dünyada en büyük silahın gıda olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Özel, "Tarım Bakanlığımızın ekilmeyen arazilerin ekilmesiyle ilgili talimatı var. Buna kulak verdik. Ekim ayından beri uğraşıyoruz. Bölgemizde alternatif ürünler üretme peşindeyiz. Çiftimizin cebinin parayı görmesini istiyoruz. Sadece arpa, buğday ve mısırla olmuyor. Alternatif bir ürün arıyorduk. Aspir bölgemize uygun. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.


"Başarılı olacağımıza inanıyor, çiftçimize güveniyoruz"


Görüştükleri firmanın hem tohum hem gübre desteği olduğunu, Şiran Belediyesi olarak kendilerinin de çiftçilerin yanında olarak yakıt desteği sağlayarak bu ekimin başlamasını sağladıklarını ifade eden Özel, "Çiftçimizin maddi durumu iyi değil. Firma tohum ve gübreyi destekliyor. Çiftçimize sadece tarlada ekim kalıyor. Hasat mevsiminde hesaplaşacağız. Başvurular halen devam ediyor. 10'un üzerinde köy var projeye katılan. Başarılı olacağımıza inanıyor, çiftçimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Yerel yönetimler tarıma destek olmalı"


Başkan Özel, Türkiye'deki diğer Belediye Başkanlarına da şu sözlerle seslendi:


"Yerel yönetimler tarıma destek olmalı. Yerel yönetimlerin olduğu her proje başarılı olur. Belediye Başkanlarımız elini bu işin altına koyarsa Türkiye'de tarımın gelişmesine ciddi katkı sağlar."


Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise Gümüşhane'de ekilmedik alan bırakmamaya çalıştıklarını, özellikle atıl ve kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması noktasında çalışma yaptıklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda deneme üretimini yaptığımız aspir yetiştiriciliğini şuanda Şiran ilçemizde başlattık. İlk etapta Özel İdare destekli aldığımız 28 ton aspir tohumunu çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdik. Akabinde Şiran Belediye Başkanımız projeyi sahiplendi. Alet ve ekipman desteğini sağladı ve bir firmayla sözleşmeli üretim modeline geçerek yaklaşık 75 çiftçimizle 7 bin dönüm alanda üretime başladık. Amacımız hem kırsalda yaşayan insanların gelir seviyesini yükseltmek hem de boş olan tarım arazilerini üretimi kazandırmak" dedi.


"Çiftçi projeyi sahiplendi"


Ekimi yapılan aspir bitkisini Ağustos ayında hasat edeceklerini kaydeden Birşen, "Hasatla birlikte 3 bin 500 ton kaba yem, bin ton aspir tohumu elde edeceğiz. Bundan yaklaşık 400 tonluk bir yağ elde etmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde Gümüşhane'de aspir yetiştiriciliği gerçekleşecek ve bunu hem Şiran'da hem diğer ilçelerimizde devam edeceğiz. Projeye çok büyük katkıları olan Şiran Belediye Başkanımız Mutlu Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Projeyi çiftçimiz çok sahiplendi. Ekimler yapılıyor. Bu makineleri Şiran Belediye Başkanlığımız finanse etti. Bu şekilde girdiler çok düştü. Karlı bir iş. İnşallah Ağustos ayındaki hasatta bunu göreceğiz. Şuanda yaptığımız analizlere göre 5 milyonluk bir tarımsal hasıla kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.


"Gümüşhane'nin tarımsal ürün deseni zenginleşiyor"


İklim değişimiyle birlikte tarımın da değişmesi gerektiğinden hareketle ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla hem arazileri üretime kazandırdıklarını hem de Gümüşhane özelinde ürün desenini zenginleştirdiklerini dile getiren Birşen, "Bu manada lavanta yetiştiriciliğini başlattık. Bu da çok kabul gördü çiftçimiz tarafından. Kelkit ve Köse ilçemizde de kara buğday yetiştiriciliğini yaygınlaştırdık. Kelkit'te yine kuru fasulye üreticiliği ön plana çıktı. Sulama amaçlı yapılan göletlerin faaliyete geçmesiyle ürün desenimiz her geçen gün zenginleşecek, tarımsal hasılamız her geçen gün artacaktır" şeklinde konuştu.


"Arpa ve buğdaydan daha karlı bir ürün"


Köylerinde 20 yıldır ekilmeyen arazileri Başkan Mutlu Özel'in teşvikleriyle bu yıl ektiklerini kaydeden evren köyü sakinlerinden Mehmet Polat (30) ise "Belediye Başkanımızın teşvikleriyle biz bu işe girdik. Bu arazi 20 yıla yakındır ekilmeyen bir araziydi. Biz bunu bu şekilde değerlendirdik. Çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada daha önce denemesi yapılan ve güzel sonuçlar alınan bir ürün. Arpa ve buğdaydan daha karlı bir ürün. Su problemimiz de yok. Seneye daha fazla ekeceğiz diye düşünüyoruz. Belediye firma ile anlaşarak tohum ve gübre sağladı. Ekimi de 5 ayrı makineyle Belediye yaptırıyor. Ayrıca mazot desteği de sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Şiran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:33 Kaynak: İHA

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Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
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