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Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine daha madalya ve beratı verildi

6 saat önce

Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen tevcih töreninde Vali Kamuran Taşbilek tarafından verildi.

Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine daha madalya ve beratı verildi, System.String[]

Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen tevcih töreninde Vali Kamuran Taşbilek tarafından verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı için tevcih töreni yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende Vali Kamuran Taşbilek, 6 Kıbrıs gazisine tek tek madalya ve beratlarını takdim etti.


"Milletimizin minnet ve şükran duyguları sizinle beraberdir"


Yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kıbrıs Barış harekatında gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı minnet duygularını ifade eden madalyaları tevcih ettiklerini belirten Vali Taşbilek, "Madalyaların bir kısmını daha önce gazilerimize tevcih etmiştik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanımızın selam ve muhabbetlerini sizlere iletiyorum. Milletimizin minnet ve şükran duyguları sizinle beraberdir. Gazilerimiz bu memleketin en önemli temel taşlarıdır. Şehitlerimiz ve Gazilerimizin mübarek kanı üzerinde bayrağımız dalgalanıyor, bizler bu vatan üzerinde yaşıyoruz. Sizlerle bir arada olmak bizlere şeref ve gurur veriyor. Şehitlerimize ve sizin şahsınızda bütün gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz" dedi.


Gümüşhane'de geçtiğimiz haziran ayında yapılan törende 21 Kıbrıs gazisine madalya ve beratı verilmişti.


Törene Kıbrıs Gazilerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, gazi yakınları ve davetliler katıldı. - GÜMÜŞHANE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gümüşhane, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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