Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

17.03.2022 12:13

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor Gümüşhane'de hafta başında etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de hafta başında etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Mart ayının ortalarında son yılların en yoğun kar yağışını alan ve yüksek kesimlerde bir metreyi aşan kar kalınlığının olduğu Gümüşhane'de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Önceliği taşımalı eğitim yapılan köyler, diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere veren ekipler yüksek dağ köylerinin yollarında hemen her gün çalışma yapıyor.

Kurumdan yapılan duyuruya göre bugün itibariyle merkez ilçede 8, Kürtün ilçesinde 21 ve Torul ilçesinde 10 olmak üzere toplam 39 köy yolunda çalışma yapılıyor. Toplam 12 iş makinesi ve 22 personelle sürdürülen çalışmalarda yağışın devam ettiği ilçelerde yalnızca acil durumlara müdahale edildiği bildirildi.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane- Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane- Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de aralıklı kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği ifade edildi.

Kar yağışıyla birlikte Mart ayında hava sıcaklıklarının Ocak ayı varsayılanlarına düştüğü Gümüşhane'de en soğuk ilçe eksi 10,4 derece ile Köse ilçesi oldu. Köse'yi eksi 8,9 derece ile Kelkit, eksi 7,3 derece ile Şiran, eksi 4,1 derece ile Merkez ilçe, eksi 4 derece ile Torul, eksi 3,8 derece ile Torul ilçesi izledi.

Meteorolojik tahminlere göre Gümüşhane genelinde karlı ve soğuk havanın etkisini bir hafta daha sürdüreceği değerlendiriliyor.

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Gümüşhane, Torul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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