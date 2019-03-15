Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Merkezli 9 İlde Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 9 Gözaltı

Gümüşhane Merkezli 9 İlde Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 9 Gözaltı

20 dakika önce

Gümüşhane merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7'si muvazzaf, 2'si emekli asker olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane Merkezli 9 İlde Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 9 Gözaltı, System.String[]
Gümüşhane merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7'si muvazzaf, 2'si emekli asker olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü ardışık aramalar soruşturması kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane başta olmak üzere Ankara, Adana, Tokat, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mardin ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 1 Yüzbaşı, 2 Teğmen, 2 Astsubay, 2 Uzman Çavuş ve 2 emekli uzman çavuş olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Merkezli 9 İlde Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]